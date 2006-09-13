Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 209
43 Min.Folge vom 13.09.2006Ab 6
Trotz ihrer Sehnsucht nach Daniel, versichert Julia Frederik ihre Liebe und freut sich auf die gemeinsame Hochzeit. Birgit bekommt eine erneute Hiobsbotschaft von ihrem Ex-Mann Dietmar. Frederik setzt sich mit Julia und Patrizia zusammen. Gemeinsam diskutieren sie über die Zukunft der Manufaktur, als plötzlich Beschwerden von den Mitarbeitern kommen: Die Gehälter sind nicht überwiesen worden. Patrizia geht dem Ganzen auf den Grund und macht eine furchtbare Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick