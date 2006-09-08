Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 206
43 Min.Folge vom 08.09.2006Ab 6
Niko ist für Patrizia eine große Unterstützung in dieser schweren Zeit. Julia und Frederik schwelgen erneut in den Hochzeitsvorbereitungen, doch Maries Versuch einer Aussprache reißt bei Julia längst vergessene Wunden wieder auf. Kolja beschließt, vorerst in Falkental zu bleiben. Was bedeutet das für seine Beziehung zu Charlotte? Die neue Verwandtschaft von Birgit scheint ein Geheimnis zu hüten: Was hat es mit dem unerwarteten Besuch von Nina und Paula wirklich auf sich?
