Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 200
43 Min.Folge vom 30.08.2006Ab 6
Als Julia einen Drohanruf erhält, verlangt Frederik bei Kommissarin Redmann Polizeischutz für sie. Auch Silke lässt sich inzwischen kaum noch beruhigen und sieht überall eine vermeintliche Bedrohung. Tim durchlebt wegen seines Ausrutschers mit Katy eine harte Zeit. Während eines Spaziergangs spürt Julia, dass sie verfolgt wird. Kurz darauf bekommt Silke unangenehmen Besuch.
