TelenovelaStaffel 14Folge 8vom 04.09.2006
43 Min.Folge vom 04.09.2006Ab 6

Während Julia am Bootshaus eine schreckliche Entdeckung macht, versucht Daniel in der Manufaktur wieder Routine einkehren zu lassen. Tim legt sich für Lilly mächtig ins Zeug. Hat er noch eine letzte Chance bei ihr? Julia will Daniel trösten, doch das Drama um seine Mutter lässt ihn scheinbar völlig kalt. Endlich hat Silke alle Unterlagen zusammen. Aber wird Jörg Falkental tatsächlich verlassen, ohne mit allen abzurechnen?

