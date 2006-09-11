Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 207
43 Min.Folge vom 11.09.2006Ab 6
Julia und Daniel sind sich immer noch sehr wichtig und wollen Freunde bleiben. Während Tobias mit Tim ein ernstes Gespräch am Bootshaus führt, versuchen Lilly und Kolja Ordnung in ihr Gefühlschaos zu bringen. Andreas und Silke bemühen sich, ihr Trauma Jörg zu überwinden. Julia entdeckt in letzter Sekunde, dass Daniel Falkental klammheimlich verlassen will. Hat sie ihn nun endgültig verloren?
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