Julia - Wege zum Glück

Folge 202

TelenovelaStaffel 14Folge 7vom 01.09.2006
Folge 202

43 Min.Folge vom 01.09.2006Ab 6

Julia bewundert Maries Stärke, doch die kann sich an nichts erinnern. Silke versucht, an die geforderten Unterlagen zu kommen, um Andreas aus der brenzligen Lage zu befreien. Leider ohne Erfolg. Daniel will Annabelle ausbezahlen, um sie endgültig aus der Firma und damit auch aus seinem Leben zu verbannen. Diese erneute Ablehnung ihres geliebten Sohnes verkraftet Annabelle nicht und entschließt sich zu einer letzten Verzweiflungstat.

Telenovela
