Julia - Wege zum Glück

Folge 198

TelenovelaStaffel 14Folge 3vom 28.08.2006
43 Min.Folge vom 28.08.2006Ab 6

Julia und Frederik werden Zeugen, wie Annabelle von der Polizei abgeführt wird. Beide hoffen, dass sich nun endlich alles aufklären wird. Silke bekommt eine polizeiliche Vorladung in der Sache Jörg Schwarz, und hat ein mulmiges Gefühl dabei. Nachdem Kommissarin Redmann widerwillig einer Tatortbegehung mit den beiden Hauptverdächtigen am Bootshaus zugestimmt hat, kommt es zu einem fatalen Zwischenfall.

