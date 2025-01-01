K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Tödliches Familiendrama
23 Min.Ab 12
Als eine junge Frau ermordet in ihrer Wohnung gefunden wird, sieht es nach einem klassischen Raubmord aus, aber der Vater des Opfers beschuldigt seinen Schwiegersohn - der bankrotte Witwer profitiert von der Lebensversicherung seiner toten Frau. Aber auch ihre Schwester gerät ins Visier der Ermittlungen: Sie hatte eine Affäre mit ihrem Schwager, aus der ein Kind hervorging. Hat sie ihre Schwester getötet?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick