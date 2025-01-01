Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das entführte Kind

SAT.1Staffel 1Folge 6
Das entführte Kind

Das entführte KindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 6: Das entführte Kind

23 Min.Ab 12

Der kleine Patrick Regling wurde aus dem Stadtpark entführt. Seine Eltern sind die Besitzer eines gut gehenden Restaurants und gelten als wohlhabend. Der Entführer fordert eine Million Euro Lösegeld. Für die ermittelnden Beamten Nicole Drawer und Jens Loors fällt der Verdacht zunächst auf Sybille Siebenher, das Kindermädchen der Familie - sie hat kein Alibi. Außerdem sind sie und ihr Mann hoch verschuldet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen