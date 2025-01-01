K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Hurenkrieg
23 Min.Ab 12
Eine junge Prostituierte wird Opfer eines brutalen Anschlags: In einer Tiefgarage wird sie vorsätzlich angefahren, der Täter flüchtet und lässt sein Opfer schwer verletzt liegen. Die Prostituierte vermutet, dass ihr Zuhälter dahintersteckt, weil sie aussteigen wollte. Er leugnet, den Anschlag im Parkhaus verübt zu haben - dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung.
