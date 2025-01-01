Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Schülers

SAT.1Staffel 1Folge 3
Tod eines Schülers

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 3: Tod eines Schülers

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann stürzt vom Balkon und ist tot. Weil alles auf Selbstmord hindeutet, werden die Ermittlungen eingestellt. Die Mutter des Toten behauptet: Es war Mord! Sie droht damit, sich selbst vom Balkon zu stürzen, wenn die Kommissare den Fall nicht wieder aufnehmen. Als neue Beweise auftauchen, gerät die Clique des Toten ins Fadenkreuz der Ermittlungen.

