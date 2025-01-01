K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Tod eines Schülers
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann stürzt vom Balkon und ist tot. Weil alles auf Selbstmord hindeutet, werden die Ermittlungen eingestellt. Die Mutter des Toten behauptet: Es war Mord! Sie droht damit, sich selbst vom Balkon zu stürzen, wenn die Kommissare den Fall nicht wieder aufnehmen. Als neue Beweise auftauchen, gerät die Clique des Toten ins Fadenkreuz der Ermittlungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick