K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Mädchenhändler ohne Gnade
23 Min.Ab 12
Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors werden zu einem Baggersee gerufen, in welchem ein Auto gefunden wurde. Während das Wrack von der Wasserwacht geborgen wird, untersucht Kommissar Loors Schleif- und Blutspuren in der Nähe. Kann das Ermittlerduo die Spuren am Tatort richtig deuten und den mysteriösen Fall aufklären?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick