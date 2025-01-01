Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das gestohlene Kind

SAT.1Staffel 1Folge 9
Das gestohlene Kind

Das gestohlene KindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 9: Das gestohlene Kind

23 Min.Ab 12

Der Junge Paul, der auf der Straße lebt, wendet sich an die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband: Seine schwangere Freundin Marie ist seit Tagen verschwunden. Der Junge macht sich große Sorgen. Hat Maries Schwager etwas mit der Sache zu tun? Er soll das Mädchen geschlagen haben. Die Kommissare konfrontieren ihn mit dem Vorwurf - er reagiert aggressiv. Dann wird die Leiche eines schwangeren Mädchens gefunden - ist es Marie?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen