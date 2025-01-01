Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödlicher Pornodreh

SAT.1Staffel 1Folge 5
23 Min.Ab 12

Leichenfund am Pornoset. Der Tote hat ein Doppelleben geführt: Der scheinbar brave BWL-Student war ein gefragter Pornodarsteller. Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband verdächtigen die gewalttätige Ex-Freundin und die Filmpartnerin des Pornodarstellers. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann HIV-positiv war. Trotzdem hat er bei den Pornoproduktionen ohne Kondome mit seinen Sexpartnerinnen verkehrt.

