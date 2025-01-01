Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der betrogene Vater

SAT.1Staffel 1Folge 137
Der betrogene Vater

Folge 137: Der betrogene Vater

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird nach 5 ½ Jahren Haft entlassen - er hatte mit einem Komplizen einen Geldtransporter überfallen. Der zweite Mann wurde nie geschnappt, die Beute nie gefunden. Rietz und Naseband beschatten den Haftentlassenen, um so die Beute und den Komplizen zu finden. Während der Beschattung werden sie Zeugen eines Streits zwischen dem entlassenen Häftling, seiner Ex-Freundin und seinem besten Freund, die inzwischen ein Paar geworden sind - kurz danach wird der Freund erstochen...

