K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 137: Sexorgie mit Todesfolge
23 Min.Ab 12
Die Kommissare werden zu einem Leichenfundort gerufen - ein Mann ist morgens neben seiner toten Schwägerin aufgewacht. Laut seiner Aussage fand am Vorabend eine Orgie in der Wohnung statt, aber er bestreitet, mit der Frau seines Bruders ein Verhältnis gehabt zu haben. Auch der Ehemann glaubt an die Treue seiner Frau. Warum aber lag sie in Dessous mit ihrem Schwager im Bett? Bei ihren Ermittlungen stoßen Rietz und Naseband auf zwei Trickbetrügerinnen...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick