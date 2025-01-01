K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Tod eines Tyrannen
23 Min.Ab 12
Die Kommissare beobachten einen Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn. Wenige Stunden später ist der Vater tot - er wurde in seiner Praxis erschossen. Der Junge steht unter Verdacht, aber nicht nur er hat unter dem tyrannischen Vater gelitten - auch die Tochter und die Ehefrau wurden jahrelang von ihm gedemütigt. Haben sie sich zusammengetan und ihren Peiniger getötet?
