K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 144: Familie im Drogensumpf
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird zusammengeschlagen und schwer verletzt in einem Hinterhof gefunden - Geld und EC-Karten fehlen. Anfangs weist alles auf Raubmord hin, dann finden Ncole Drawer und Jens Loors heraus, dass der Fundort des Opfers nicht der Tatort ist, und sie finden Hinweise darauf, dass der Vater des Jungen etwas mit dem Überfall zu tun hat. Ist der Schwerverletzte Opfer einer Familientragödie geworden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick