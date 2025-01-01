Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexmonster ohne Gnade

SAT.1Staffel 1Folge 145
Sexmonster ohne Gnade

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Sexmonster ohne Gnade

23 Min.Ab 12

Ein Schulmädchen wird erdrosselt und ihre Leiche im Garten ihrer Freundin gefunden, die vermisst wird. Der Vater des vermissten Mädchens vermutet, dass ein krimineller Mann, mit dem seine Tochter Kontakt hatte, hinter dem Verbrechen steckt. Können die Kommissare Drawer und Loors einen weiteren Schulmädchenmord verhindern?

