K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache einer Geschändeten

SAT.1Staffel 1Folge 154
Rache einer Geschändeten

Rache einer GeschändetenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 154: Rache einer Geschändeten

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau behauptet, von ihrem Chef auf einer Firmenfeier vergewaltigt worden zu sein. Als die Kommissare den Verdächtigen befragen wollen, erwartet sie ein Bild des Grauens: Der Unternehmer wurde in seinem Haus mit zehn Messerstichen ermordet. Ein am Tatort gefundener Schlüsselanhänger führt zu einem Kollegen des Vergewaltigungsopfers, der schon lange ein Auge auf die Frau geworfen hat. Hat er seine Kollegin gerächt?

