K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 169: Tödliches Eigentor
23 Min.Ab 12
Die Freundin eines Fußballstars wurde erschlagen aufgefunden. Die Mutter des Mädchens erzählt den Kommissaren, dass sich ihre Tochter und der Fußballer vor kurzem heftig gestritten haben. Bei der Befragung wird deutlich, dass der junge Mann etwas verschweigt. Die Kommissare observieren ihn und stoßen auf ein unfassbares Doppelleben...
