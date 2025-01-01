Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die verlorene Tochter

SAT.1Staffel 1Folge 63
Folge 63: Die verlorene Tochter

23 Min.Ab 12

In die Villa eines Bankiers wurde eingebrochen - aber nichts gestohlen. Von der Tochter des Bankiers fehlt jede Spur, bis ein Erpresserbrief eintrifft: Sie wurde entführt, und die Täter fordern eine Million Lösegeld. Die Kommissare bereiten die Geldübergabe vor - der Vater verliert jedoch die Nerven: Er greift den Mittelsmann an, die Geldübergabe scheitert. Der nächste Erpresserbrief ist blutgetränkt ...

SAT.1
