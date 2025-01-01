K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Auf der Flucht
23 Min.Ab 12
Bei einem Gefangenentransport gelingt dem Häftling Arnold O. die Flucht. Eiskalt tötet er einen der Wachmänner und nimmt kurz darauf seine frühere Anwältin als Geisel. Mögliches Motiv: Rache. Die Anwältin konnte damals seine Verurteilung nicht verhindern. Für die Kommissare vom K 11 beginnt ein gefährliches Katz- und Maus-Spiel um das Leben der Frau.
