Schlussmacher unter BeschussJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Schlussmacher unter Beschuss
23 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Tod eines professionellen Schlussmachers: Hat jemand das bestellte Beziehungsende nicht verkraftet? Die Kommissare vom K11 nehmen die letzten Aufträge des Opfers genau unter die Lupe. Ein Spießrutenlauf für die Ermittler Gerrit Grass und Alexandra Rietz beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick