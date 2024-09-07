K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Final Countdown
23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Vom liebevollen Familienvater zum eiskalten Bombenleger. Frank C. will Gerechtigkeit - dabei scheint ihm das Leben anderer vollkommen egal zu sein. Denn nur er weiß, wo der Sprengstoff deponiert ist. Erfolglos versuchen die Kommissare vom K11 das Versteck ausfindig zu machen. Die Zeit läuft jedoch gnadenlos weiter. Können die Kommissare den Tod vieler unschuldiger Menschen verhindern?
