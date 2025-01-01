K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Mörderisches Jubiläum (2)
23 Min.Ab 12
Die zehnjährige Jubiläumsfeier der Kommissare vom K 11 entpuppt sich als eine Katastrophe. Mit dem Überfall auf einen Geldtransporter bahnt sich für das Team eine persönliche Tragödie an. Die Freundin von Kommissar Ritter wird entführt. Im K 11 herrscht Ausnahmezustand. Die Kommissare erleben ein unvergessliches Jubiläum, an dem sie Todesängste ausstehen und schließlich viele Tränen vergießen ...
