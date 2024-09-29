Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geblitzt

SAT.1Staffel 11Folge 148vom 29.09.2024
Geblitzt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 148: Geblitzt

23 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Im ersten Moment scheint es keinen Zusammenhang zwischen einem verletzten Polizisten und einer vermissten Frau zu geben. Doch als die Kommissare vom K11 die Ermittlungen in beiden Fällen aufnehmen, fügt sich alles nach und nach zu einem Bild zusammen. Den entscheidenden Hinweis liefert dabei ein Blitzerfoto - und macht aus vermeintlichen Opfern plötzlich skrupellose Täter.

