K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 21
Folge 21: Ein Traum in rot

23 Min.Ab 12

Barbara B. wird von ihren Freundinnen nach einer wilden Dessous-Party ertrunken im Pool aufgefunden. Unter den Partygästen befindet sich auch Alexandra Rietz. Was zunächst wie tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als Mord - und Alex' gute Freundin Elisa als Mordverdächtige. Denn nur Sie kannte die dunkle Vergangenheit der Toten.

