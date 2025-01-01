K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Per Handschlag besiegelt
23 Min.Ab 12
Ein gemeinsamer Abend in der Oper endet für das Ehepaar Engelhardt blutig. Auf dem Nachhauseweg wird Ehefrau Regina von einem Unbekannten überfallen und brutal ermordet. Doch es kommen Zweifel am Tathergang auf, da die Kommissare von einem Kneipenausflug des Ehemanns erfahren. Dort hat er einige Tage vor dem Überfall die Tat in allen Einzelheiten geschildert ...
