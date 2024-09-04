Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geld und Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 29vom 04.09.2024
Geld und Liebe

Geld und LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 29: Geld und Liebe

23 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

Renate B. wird brutal aus ihrem Haus entführt. Am nächsten Tag bekommt der aufgelöste Ehemann ein Erpresserschreiben. Der Täter verlangt 100.000 Euro Lösegeld! Die Kommissare bereiten alles für eine Übergabe vor, doch plötzlich erhalten sie einen tragischen Anruf des Entführers: Die vermisste Frau ist tot! Doch wieso bringt der Verbrecher sein einziges Druckmittel um?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen