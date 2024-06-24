Gefangen im Schnee - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Gefangen im Schnee - Teil 3
23 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Der Skiurlaub der Kommissare Naseband und Rietz kann nach dem gelösten Mordfall an einem Ortsansässigen nun endlich richtig losgehen. Aber als Gerichtsmediziner Dr. Alsleben und Kommissar Ritter die Kollegen im Skiurlaub überraschen, wartet bereits der nächste Fall. Michaels Bekannte Rebecca ist spurlos verschwunden. Eine gefährliche Suchaktion in den Bergen beginnt ...
