K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Bauern unter sich
23 Min.Ab 12
Liebesdrama mit Beil besiegelt! Auf einem Bauernhof wird die Leiche des Aushilfsarbeiters Lars H. entdeckt. Angeblich soll der Tote die 19-jährige Tochter des Bauern geschwängert haben. Grund genug für diesen zur Axt zu greifen? Womit sich der Tote allerdings wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen hat, erfahren die Kommissare vom K 11 erst, als es fast zu spät ist ...
