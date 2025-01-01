Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sterne lügen nicht

SAT.1Staffel 11Folge 55
23 Min.Ab 12

Nora V. ist eine erfolgreiche TV-Astrologin mit erstaunlich hoher Trefferquote. Nur ihren eigenen Tod konnte sie nicht vorhersagen. Hinter der glänzenden Fassade des Senders treffen die Kommissare auf eifersüchtige Kollegen, einen geldgierigen Chef und anonyme Drohanrufe. Um den Mörder zu fassen, ermittelt Kommissarin Rietz undercover und übernimmt den freigewordenen Job im Astro-Sender.

