K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Der Glücksfall
23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Ein Hausmeister stürzt vom Dach eines Plattenbaus in den Tod. Mögliches Motiv: Seine Tippgemeinschaft aus der Hochhaussiedlung gewann kurz vor dem Tod des Mannes vier Millionen Euro in der Lotterie. Doch unter den frischgebackenen Millionären gab es Streit, denn bei Geld scheint die Freundschaft aufzuhören ...
