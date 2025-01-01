Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebling der Frauen

SAT.1Staffel 11Folge 71
Liebling der Frauen

Liebling der FrauenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Liebling der Frauen

23 Min.Ab 12

Ein Architekt wird in seinem Büro überfallen. Der 42-Jährige wird so schwer verletzt, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen muss. Die Kommissare vermuten ein persönliches Motiv. Der verheiratete Mann hatte neben seiner Ehefrau viele Affären parallel am Laufen. Hat eine der Frauen das ungewöhnliche Arrangement nicht mehr ausgehalten?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen