Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sandkastenliebe

SAT.1Staffel 11Folge 82vom 16.09.2024
Sandkastenliebe

SandkastenliebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 82: Sandkastenliebe

23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Ein Vater nimmt blutige Rache. Die 17-jährige Tochter des alleinerziehenden Rüdiger L. wird in ihrem Zimmer von einem Unbekannten fast vergewaltigt. Der Vater ist sich sicher, ihr Peiniger wohnt im benachbarten Problemviertel. Mit einem Gewehr bewaffnet läuft er in der Plattenbausiedlung Amok und die Kommissare vom K 11 sind mittendrin ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen