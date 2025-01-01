K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Schutzgeld
22 Min.Ab 12
Die Stamm-Pizzeria der Kommissare vom K 11 wird von einer brutalen Gang terrorisiert. Der Besitzer Mario S. soll monatlich 15.000 Euro Schutzgeld zahlen! Doch kurz darauf wird eines der Gangmitglieder tot aus einem Fluss gezogen. Für die Kommissare Naseband und Grass beginnt ein mysteriöser Fall, denn diese brutale Gang existiert gar nicht ...
