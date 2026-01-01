K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Blinder Passagier
23 Min.Ab 12
Ein Moment der Unachtsamkeit und das eigene Auto ist verschwunden - für Annika B. schreckliche Realität. Noch entsetzlicher: Ihre Tochter saß auf dem Rücksitz. Alle Fahndungsmaßnahmen der Ermittler bleiben zunächst erfolglos. Als der Wagen in Zusammenhang mit einem Raubüberfall wieder auftaucht, befürchtet die verzweifelte Mutter das Schlimmste. Können die Kommissare ihr Kind retten?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick