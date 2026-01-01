Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blinder Passagier

SAT.1Staffel 11Folge 96
23 Min.Ab 12

Ein Moment der Unachtsamkeit und das eigene Auto ist verschwunden - für Annika B. schreckliche Realität. Noch entsetzlicher: Ihre Tochter saß auf dem Rücksitz. Alle Fahndungsmaßnahmen der Ermittler bleiben zunächst erfolglos. Als der Wagen in Zusammenhang mit einem Raubüberfall wieder auftaucht, befürchtet die verzweifelte Mutter das Schlimmste. Können die Kommissare ihr Kind retten?

