K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: In der Schusslinie
22 Min.Ab 12
Kommissar Naseband soll undercover die Drogengeschäfte eines Unternehmers auffliegen lassen. Als dessen Sohn von einer russischen Gangsterfamilie entführt wird, gerät der Kommissar zwischen die Fronten zweier Verbrecherclans. Unfreiwillig muss sich Naseband am Racheplan des Unternehmers beteiligen: Er soll die Tochter des russischen Rivalen entführen. Doch der erste Anlauf misslingt und Kommissar Naseband muss nun um sein eigenes Leben bangen ...
