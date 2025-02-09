Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

In der Schusslinie

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 102
In der Schusslinie

In der SchusslinieJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 102: In der Schusslinie

22 Min.Ab 12

Kommissar Naseband soll undercover die Drogengeschäfte eines Unternehmers auffliegen lassen. Als dessen Sohn von einer russischen Gangsterfamilie entführt wird, gerät der Kommissar zwischen die Fronten zweier Verbrecherclans. Unfreiwillig muss sich Naseband am Racheplan des Unternehmers beteiligen: Er soll die Tochter des russischen Rivalen entführen. Doch der erste Anlauf misslingt und Kommissar Naseband muss nun um sein eigenes Leben bangen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen