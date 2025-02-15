Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Indiz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 120vom 15.02.2025
Folge 120: Tödliches Indiz

23 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Als eine Tankstelle überfallen wird, eröffnet der bewaffnete Täter scheinbar grundlos das Feuer und tötet ein junges Mädchen. Geistesgegenwärtig reagiert der Tankwart und erschießt den Täter in Notwehr. Bei den Ermittlungen kommen die Kommissare jedoch nicht weiter: Der Täter stammt aus reichem Haus und hatte eine rosige Zukunft vor sich. Als die Kommissare das nähere Umfeld des toten Mädchens überprüfen, stoßen sie auf ein interessantes Detail: Täter und Opfer kannten sich.

SAT.1 GOLD
