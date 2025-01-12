K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Ein blutiges Geschenk
22 Min.Ab 12
Die Geburtstagsfeier eines Firmenchefs nimmt ein dramatisches Ende: Unter den Geschenken findet sich ein abgeschnittener Finger mit einer Lösegeldforderung. Er stammt von der Ehefrau des Chefs, sie wurde entführt! Bei der Übergabe kann der Täter mit dem Geld flüchten, die Frau bleibt verschwunden. Wenig später taucht das Geld wieder auf, in den Händen eines jugendlichen Straftäters. Er behauptet, es von einem Mitarbeiter der Firma bekommen zu haben ...
