K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Wem die Stunde schlägt
22 Min.Ab 12
Die Kommissare wollen einen Menschenhändlerring sprengen und begeben sich auf einen gefährlichen Undercover-Einsatz. Gerrit Grass erkämpft sich als Handlanger das Vertrauen des Bandenkopfes, während Michael Naseband sich als interessierter Käufer ausgibt. Er fädelt einen Deal ein, doch ein Mitglied des Menschenhändlerringes wittert eine Falle. Neuling Grass gerät unter Druck: Sollte an dem Käufer etwas faul sein, soll er ihn erschießen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick