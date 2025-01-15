K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Sex-Intrigen auf dem Laufsteg
22 Min.Ab 12
Ein Model wird nach einem Foto-Shooting ermordet. Das Mädchen war die Nummer eins ihrer Agentur und ihren Konkurrentinnen ein Dorn im Auge. Hat sie ein anderes Model auf dem Gewissen oder wurde ihr die nächtliche Taxifahrt nach Hause zum Verhängnis? Als die Kommissare den Taxifahrer ausmachen, flüchtet er. Bei der Festnahme finden sie Kokain in seinem Wagen, aber laut Obduktion stammt die DNA an der Leiche nicht von dem Verdächtigen, sondern von einer unbekannten Frau...
