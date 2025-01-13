Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Strip

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 7 vom 13.01.2025
Tödlicher Strip

Folge 7: Tödlicher Strip

23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Kurz nach einem heißen Auftritt bei einem Junggesellinnenabschied wird ein Stripper erschlagen. Der Tote war Ballettschüler an einer Akademie und finanzierte sich mit Striptease sein Studium. Sein Ex-Freund gerät unter Verdacht: Der Tote hatte ihn wegen eines anderen sitzen lassen. Doch eine weitere Spur führt zur Braut des Junggesellinnenabschieds ...

