Riskanter Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 121vom 15.02.2025
Folge 121: Riskanter Einsatz

23 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Kommissar Grass ermittelt verdeckt in einem Fall von Opiumschmuggel. Es sollen neben russischen Kriminellen auch Soldaten in den Fall verwickelt sein. Als es zudem einen Toten gibt, gerät sein Bruder ins Visier der Fahnder: Der ausgebildete Elitesoldat führt einen persönlichen Rachefeldzug und schreckt dabei vor nichts zurück. Unterschätzt er das Drogengeschäft und die Hintermänner, die auch ihre Finger im Spiel haben?

