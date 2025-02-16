Zum Inhalt springenBarrierefrei
Irre Intrigen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 124
22 Min.Ab 12

Ein junger Mann alarmiert die Polizei: Angeblich vergiftet der Geschäftsführer seinen krebskranken Vater mit Medikamenten. Die Schwester des Mannes erklärt den Kommissaren, dass ihr Bruder erst kürzlich aus der Psychiatrie entlassen worden ist und an Paranoia leidet. Als im Blut des Vaters kein Gift nachgewiesen werden kann, wird der Fall zu den Akten gelegt. Als der Geschäftsführer kurz darauf tot aufgefunden wird, steht der geisteskranke Mann im Visier der Fahnder.

