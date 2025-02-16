Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fluch der Vergangenheit

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 127
Fluch der Vergangenheit

Folge 127: Fluch der Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Tatort: Tiefgarage. Ein Mann wird tot aufgefunden. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf einen Unfall mit Fahrerflucht, den der Tote vor 15 Jahren verursacht hat und bei dem das Opfer verstarb. Bei beiden Unfällen lief das gleiche Musikstück, so dass sich der vermeintliche Täterkreis auf die Klassenkameraden beschränkt, da niemand sonst von dem Lied wusste. Lügen und gegenseitige Alibis erschweren die Ermittlungen, bis der Täter einen folgenschweren Fehler begeht ...

