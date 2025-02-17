Zum Inhalt springenBarrierefrei
In der Falle

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 129vom 17.02.2025
Folge 129: In der Falle

23 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Die Kommissare wollen bei einer Drogenübergabe die Hintermänner eines Drogenrings fassen. Zwischenbilanz: Die Hintermänner flüchten, lediglich den Koffer mit dem Rauschgift haben die Kommissare, ein SEK-Mann wird erstochen und Robert Ritter wird entführt. Auch Alexandra Rietz gerät bald darauf in die Fänge der Drogenbosse, die mit ihr und Ritter den Koffer erpressen wollen. Doch die Entführer haben die Rechnung ohne Michael Naseband gemacht ...

