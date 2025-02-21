K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 140: Filmreif
22 Min.Ab 12
Filmreife Darstellung - Als ein junges Mädchen brutal ermordet wird, ist schnell klar, dass der Täter sie als Protagonistin seines ganz eigenen Horrorfilms benutzt hat. Denn kurz nach der Tat taucht im Internet das Video mit dem Mord auf. Eine Profilerin soll den Kommissaren bei der Suche nach dem Serientäter, der mehrere Gewaltvideos ins Internet gestellt hat, unterstützen. Doch dann gerät die Profilerin selbst in die Fänge des Täters ...
