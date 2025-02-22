Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der letzte Drink

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 144vom 22.02.2025
Der letzte Drink

Der letzte DrinkJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 144: Der letzte Drink

23 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Der Aufenthalt in einem neu eröffneten Hotel wird für die Gäste zur tödlichen Gefahr. Zunächst erleiden einige eine schwere Salmonellenvergiftung. Kurze Zeit später sterben zwei junge Männer an gepanschtem Wodka. Der Verdacht fällt auf den Besitzer eines konkurrierenden Hotels. Er sieht seine Existenz durch die Dumpingpreise des neuen Hotels gefährdet. Doch ist der Mann auch über Leichen gegangen, um seine Existenz zu sichern?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen